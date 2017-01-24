Карантин из-за эпидемии ОРВИ ввели в 17 районах Пермского края

Карантин из-за эпидемии ОРВИ ввели в 17 территориях Пермского края. С понедельника дети занимаются дома, школы закрыли до тех пор, пока уровень заболеваемости не начнёт снижаться.

Карантин объявили в Соликамске, Березниках, Кунгуре, Чернушке, Чайковском, Суксуне, Лысьве, Гайнах, Усолье, Верещагино, Елово, Берёзовке. А также в Кунгурском, Красновишерском, Ординском, Уинском, Чердынском районах. В Пермском районе ввели ограничение на посещение школ, однако учебные заведения не закрыли, сообщили в краевом минздраве.