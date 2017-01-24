Карантин из-за эпидемии ОРВИ ввели в 17 районах Пермского края
Занятия в школах отменили с понедельника.
Занятия в школах отменили с понедельника.
Карантин
Карантин объявили в Соликамске, Березниках, Кунгуре, Чернушке, Чайковском, Суксуне, Лысьве, Гайнах, Усолье, Верещагино, Елово, Берёзовке. А также в Кунгурском, Красновишерском, Ординском, Уинском, Чердынском районах. В Пермском районе ввели ограничение на посещение школ, однако учебные заведения не закрыли, сообщили в краевом минздраве.
Напомним, в Перми карантин продолжался неделю, с 16 по 22 января. С понедельника занятия в школах возобновили. Сейчас в краевом центре действуют ограничения на посещение родственников в стационарах, на проведение спортивных и