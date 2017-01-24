Мальчика, прострелившего себе позвоночник, выписали

А в том, что трагическая случайность — не повод опускать руки — южноуральцев снова заставила задуматься история семилетнего жителя Еманжелинска Лёвы Золотухина. Мальчику, в игре случайно прострелившему себе позвоночник, спустя четыре месяца лечения, врачи разрешили вернуться домой, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

После операции в Кургане по вживлению электрода для стимуляции мозга Лёва начал самостоятельно дышать. Родные поделились: уже перевезли ребенка в Еманжелинск и находятся на постоянной связи с лечащим врачом. По словам Золотухиных, они еще не определились с центром, где Лева будет проходить реабилитацию, ведь мальчик до сих пор обездвижен.

За историей этого ребенка после трагедии в октябре 2016-го следили многие южноуральцы. Лева Золотухин играл вместе с дедушкой. Представляя, что он ковбой, мальчик начал размахивать пневматическим пистолетом, неожиданно выстрелил, пуля срикошетила и попала подростку в позвоночник.