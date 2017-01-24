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09:59 (мск), источник: Om1.ru

37 омичей заболели гонконгским гриппом, двое — свиным

Эпидемический порог заболеваемости в Омске превысил 44%.

По данным Омского Роспотребнадзора, за неделю, с 16 по 22 января, 16014 жителей региона заболели гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Таким образом, показатель заболеваемости составил 80,95 на 10 тысяч населения, что на 34,56% выше уровня эпидемического порога.

Непосредственно в городе зарегистрировано 12456 случаев, а показатель еще выше — 106,11 на 10 тысяч населения. Это на 44,47% выше уровня эпидемического порога заболеваемости. При этом чаще всего заболевают дети в возрасте от 7 до 14 лет, а также старше 15 лет.

Всего с начала эпидемического сезона, сентября 2016 года, лабораторно было подтверждено 40 случаев гриппа. Из них 37 случаев — со штаммом A/H3N2, называемым гонконгским, еще 2 — A/H1N1 pdm, который известен как свиной, а также один случай гриппа В.

Несмотря на это, ведомством отмечается, что прирост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей в Омской области снизился в 2,3 раза, в городе — в 2,6 раза. Тем не менее при первых признаках заболевания нужно обратиться к специалистам, чтобы не довести ситуацию до худшего.

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