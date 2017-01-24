В Шахтах без вести пропали двое несовершеннолетних
Полицией Шахт разыскиваются без вести пропавшие Николаева Александра 2001 года рождения и Гранкин Иван 2002 года рождения.
Полицией Шахт разыскиваются без вести пропавшие Николаева Александра 2001 года рождения и Гранкин Иван 2002 года рождения.
Несовершеннолетние ушли из дома 22 января и до настоящего времени не вернулись.
Приметы Николаевой Александры: на вид 16−18 лет, рост 166 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые до плеч, глаза
Приметы Гранкина Ивана: на вид 15−16 лет, рост 175−180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, короткие. В день исчезновения был одет: в куртку черного цвета, синие брюки, темные кроссовки.
Правоохранители просят всех, кому известно местонахождение разыскиваемых, сообщить об этом по телефонам: 23−69−48, 297−290, 297−238, 8−928−147−41−92, 8−909−423−13−07 или «02».