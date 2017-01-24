Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Тихом океане построят первый в мире «плавучий город»
В Красноярске женщина требовала от скорой уступить дорогу
Трамп рассказал об оставленной Обамой записке
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
"Украине уже не встать": эксперт про экономику страны
Армия Украины подошла к Дебальцево: осталось 5 км
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Дима Билан проводит отпуск с родителями
В Киеве узнали, кого США хотят поставить вместо Порошенко – СМИ
«Баланс будет нарушен»: эксперт Запада о НАТО и РФ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
18Инаугурации прошлого
9Крещенские купания
22Вечное сияние Джима Керри
8«Женский марш» против Трампа
11:33 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Шахтах без вести пропали двое несовершеннолетних

Полицией Шахт разыскиваются без вести пропавшие Николаева Александра 2001 года рождения и Гранкин Иван 2002 года рождения.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Несовершеннолетние ушли из дома 22 января и до настоящего времени не вернулись.

Приметы Николаевой Александры: на вид 16−18 лет, рост 166 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые до плеч, глаза серо-голубые. В день исчезновения была одета в синие брюки, серо-синее пальто, черные ботинки. При себе имела спортивную сумку с вещами.

Приметы Гранкина Ивана: на вид 15−16 лет, рост 175−180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, короткие. В день исчезновения был одет: в куртку черного цвета, синие брюки, темные кроссовки.

Правоохранители просят всех, кому известно местонахождение разыскиваемых, сообщить об этом по телефонам: 23−69−48, 297−290, 297−238, 8−928−147−41−92, 8−909−423−13−07 или «02».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известный российский актер внезапно умер в 37 лет. Видео
Давай, щенок: Никита Джигурда подрался с ведущим ток-шоу. Видео
В желудке девушки нашли 150 живых червей
Администрация Обамы перевела Палестине $221 млн
Военные РФ начали взаимодействовать с коалицией во главе с США
В России подготовили новые поправки о регулировании мессенджеров
Адвокаты Дадина попросили его личного участия в заседании КС
Ангела Меркель заявила о наступлении новой исторической эпохи
СМИ: Китай размещает у границы с РФ межконтинентальные ракеты
Сценаристку телешоу отстранили от работы за пост о сыне Трампа
Спорт
«У меня пушка, я беру сковороду»: как наш спорт режут по частям Паническое бегство с чемпионата России, семь неизвестных биатлонистов и единая цепочка мочи - что происходит с русским допингом в январе
Авто
Hyundai Solaris II: «Авто Mail.Ru» узнал характеристики За несколько недель до премьеры редакции «Авто Mail.Ru» стали известны подробные характеристики «Соляриса» второго поколения
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В рамках него в условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Девочка из «Звонка» вышла из телевизора в магазине техники в США Создатели приквела культового фильма ужасов разыграли посетителей одного из магазинов электроники в Нью-Йорка, воспроизведя знаменитую и очень пугающую киносцену
Недвижимость
Как привести в порядок «убитую» квартиру в пятиэтажке
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
УК лишат лицензий за плохое обслуживание жильцов
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео) Гарри Галкина впервые коротко подстригли.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь