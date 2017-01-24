NatGeo: новый вид краба назвали в честь Северуса Снейпа
Harryplax severus обитает у побережья острова Гуам. Панцирь краба
Harryplax severus обитает у побережья острова Гуам. Панцирь краба
Как сообщил в понедельник журнал National Geographic, обитатель коралловых рифов, получивший латинское наименование Harryplax severus имеет панцырь
Впервые его обнаружил в 1998 году американский
Один из исследователей — Хосе Мендоса — подбирая название для нового вида, постарался сделать так, чтобы в нем нашло отражение и его любовь к циклу романов о Гарри Поттере, и в то же время была отдана дань уважения первооткрывателю — Гарри Конли, который «имел потрясающие способности делать редкие и интересные находки, как будто он пользовался помощью магии».
Гуам — тихоокеанский остров, являющийся неинкорпорированной организованной территорией Соединенных Штатов (не входящей в состав США, но являющейся их владением).