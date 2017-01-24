NatGeo: новый вид краба назвали в честь Северуса Снейпа

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Новый вид крабов, обитающих у побережья острова Гуам, назван в честь Северуса Снейпа — одного из персонажей романов о Гарри Поттере, а также в честь американского исследователя, обнаружившего этот новый вид.

Как сообщил в понедельник журнал National Geographic, обитатель коралловых рифов, получивший латинское наименование Harryplax severus имеет панцырь бледно-желтого цвета, что характерно для существ, обитающих на больших глубинах.