Молодежный праздник «Татьянин день» пройдет в Ростове

Ежегодное театрализованное представление в честь Дня студента начнется в 17.00 в конгресс-холле ДГТУ. Ожидается, что его посетят более тысячи человек.

В праздновании примут участие студенты, ректоры девяти ведущих вузов Ростова и преподаватели. Для них выступят творческие студенческие коллективы и КВНщики.

В фойе конгресс-холла всех желающих ждут интерактивные викторины и конкурсы.

«Сам праздник будет представлять собой путешествие сквозь столетия. Зрители перенесутся в XVIII век, к Михаилу Ломоносову, графу Шувалову и императрице Елизавете, образованнейшим людям своего времени, на зарю зарождения высшего образования в России, а затем и в настоящее время — в современный Ростов», — говорится в сообщении.