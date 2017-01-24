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11:00 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Молодежный праздник «Татьянин день» пройдет в Ростове

Молодежный праздник «Татьянин день» пройдет в донской столице 27 января, сообщается на сайте городской администрации.

Источник: Аргументы и факты

Ежегодное театрализованное представление в честь Дня студента начнется в 17.00 в конгресс-холле ДГТУ. Ожидается, что его посетят более тысячи человек.

В праздновании примут участие студенты, ректоры девяти ведущих вузов Ростова и преподаватели. Для них выступят творческие студенческие коллективы и КВНщики.

В фойе конгресс-холла всех желающих ждут интерактивные викторины и конкурсы.

«Сам праздник будет представлять собой путешествие сквозь столетия. Зрители перенесутся в XVIII век, к Михаилу Ломоносову, графу Шувалову и императрице Елизавете, образованнейшим людям своего времени, на зарю зарождения высшего образования в России, а затем и в настоящее время — в современный Ростов», — говорится в сообщении.

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