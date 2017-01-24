Молодежный праздник «Татьянин день» пройдет в Ростове
Молодежный праздник «Татьянин день» пройдет в донской столице 27 января, сообщается на сайте городской администрации.
Молодежный праздник «Татьянин день» пройдет в донской столице 27 января, сообщается на сайте городской администрации.
Ежегодное театрализованное представление в честь Дня студента начнется в 17.00 в
В праздновании примут участие студенты, ректоры девяти ведущих вузов Ростова и преподаватели. Для них выступят творческие студенческие коллективы и КВНщики.
В фойе
«Сам праздник будет представлять собой путешествие сквозь столетия. Зрители перенесутся в XVIII век, к Михаилу Ломоносову, графу Шувалову и императрице Елизавете, образованнейшим людям своего времени, на зарю зарождения высшего образования в России, а затем и в настоящее время — в современный Ростов», — говорится в сообщении.