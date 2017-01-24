В Воронежской области выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями и скарлатиной

Инфекционная заболеваемость воронежцев в декабре 2016 года оказалась на 96,9% выше, чем в том же месяце 2015 года.

По данным регионального Роспотребнадзора, общее число инфекционных заболеваний составило больше 50 тысяч. Получается, на каждые 100 тысяч воронежцев приходится больше 2 тысяч случаев болезни.

За год на 28,7% в области выросла выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями, в 1,8 раза — энтеровирусной инфекцией, хроническими вирусными гепатитами В — на 19,1% и С — на 34,3%. Также в 2,1 раза чаще стали болеть скарлатиной, в 2,1 раза — внебольничной пневмонией. А заболеваемость туберкулезом выросла на 59,4%.

Санитарные врачи зафиксировали у нас в регионе единичные случаи вирусного гепатита А и Е, малярии, трихофитии.

При этом снизилась заболеваемость сальмонеллезом, острыми кишечными инфекциями неустановленной этиологии, ветряной оспой, чесоткой, сифилисом, лямблиозом.

«В области в декабре 2016 года зарегистрировали 47542 случая заболевания ОРВИ и 109 гриппом, что на 112,9% выше аналогичного периода 2015 года, — пояснили в Роспотребнадзоре. — Эпидситуацию по заболеваемости ОРВИ определяли дети до 14 лет (60,2%)».