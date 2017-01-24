Спасатели просят калининградцев не выходить на тонкий лед водоемов

Как сообщалось ранее, за минувшие выходные спасателям МЧС трижды пришлось выезжать на спасение рыбаков. Один из них провалился под лед.

«К середине декабря толщина льда на озерах и прудах Калининграда достигла 15 сантиметров. В третьей декаде температура воздуха в дневное время повысилась до +3° +4°. В связи с потеплением отмечается изменение структуры льда — он стал более рыхлым, его толщина снизилась до 13 сантиметров», — говорят в Управлении по делам ГО и ЧС Калининграда.

При возникновении чрезвычайной ситуации на водных объектах города круглосуточно можно звонить по телефонам: