Жена Высоцкого приедет в Екатеринбург и презентует книгу о нем

В екатеринбургском музее музыканта 25 января традиционно отметят День рождения легендарного музыканта, поэта и актера. Новую книгу о Высоцком «С тобой… без тебя… «презентует его первая жена Иза Высоцкая.

По словам директора музея Марии Головиной, литературное творение объединило редкие воспоминания и материалы: отрывки из дневниковых записей Изы, ее стихотворения, а также фрагменты переписки с Высоцким.

Презентация книги состоится в 12 часов 25 января. Иза Высоцкая ответит на вопросы читателей и проведет для них творческую встречу. Кроме того, в этот же день в музее пройдет финал конкурса чтецов стихотворений Владимира Высоцкого среди старшеклассников областных школ. Вход в музей в этот день будет бесплатным для всех желающих.