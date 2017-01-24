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11:21 (мск), источник: ИА Башинформ

Уфимцам предлагают провести обед за уборкой снега

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Калининском районе Уфы администрация парка культуры и отдыха «Первомайский» объявила о запуске акции «Общественно-полезный обед».

Организаторы призывают работников предприятий и организаций, расположенных рядом с парком, провести обед с пользой для себя и общественности.

С 24 по 27 января с 13.00 до 14.30 посетителям парка предложат очистить каток от снега в обмен на бесплатное катание.

«Мы призываем горожан проводить свободное время более активно, поддерживать здоровый образ жизни и заниматься спортом. А в период снегопадов отличной “зарядкой” станет уборка снега, — рассказала заместитель директора парка Альбина Помыканова. — Мы выдадим коньки и лопату, с которой вы и будете кататься, помогая нам чистить каток. Присоединяйтесь и проводите свой обед активно и позитивно».

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