У Мэла Гибсона родился девятый ребенок
У актера и режиссера Мэла Гибсона родился девятый ребенок, сообщает People со ссылкой на представителя 61-летнего артиста.
У актера и режиссера Мэла Гибсона родился девятый ребенок, сообщает People со ссылкой на представителя 61-летнего артиста.
Мальчик появился на свет 20 января в
Мать ребенка — Розалинд Росс, с которой Гибсон встречается два года. По словам источника, артист на седьмом небе от счастья. «Они дома, все здоровы и счастливы», — добавил источник.
Как писала «Газета.Ru», в последние годы жизнь Гибсона была омрачена скандалами, он редко снимается, но в 2016-м лауреат премии «Оскар» вернулся в большое кино с военной драмой о битве за Окинаву «По соображениям совести».