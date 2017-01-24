У Мэла Гибсона родился девятый ребенок

Мальчик появился на свет 20 января в Лос-Анджелесе. Его назвали Ларс Джерард Гибсон.

Мать ребенка — Розалинд Росс, с которой Гибсон встречается два года. По словам источника, артист на седьмом небе от счастья. «Они дома, все здоровы и счастливы», — добавил источник.

Как писала «Газета.Ru», в последние годы жизнь Гибсона была омрачена скандалами, он редко снимается, но в 2016-м лауреат премии «Оскар» вернулся в большое кино с военной драмой о битве за Окинаву «По соображениям совести».