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10:43 (мск), источник: Газета.Ру

У Мэла Гибсона родился девятый ребенок

У актера и режиссера Мэла Гибсона родился девятый ребенок, сообщает People со ссылкой на представителя 61-летнего артиста.

Источник: Reuters

Мальчик появился на свет 20 января в Лос-Анджелесе. Его назвали Ларс Джерард Гибсон.

Мать ребенка — Розалинд Росс, с которой Гибсон встречается два года. По словам источника, артист на седьмом небе от счастья. «Они дома, все здоровы и счастливы», — добавил источник.

Как писала «Газета.Ru», в последние годы жизнь Гибсона была омрачена скандалами, он редко снимается, но в 2016-м лауреат премии «Оскар» вернулся в большое кино с военной драмой о битве за Окинаву «По соображениям совести».

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