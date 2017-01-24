Компьютер научился узнавать деревья по форме кроны

Исследователи из Технологического университета в Тампере и Института природных ресурсов создали программу, которая распознает виды деревьев на основе результатов лазерного сканирования. Работа, рассказывающая о новом методе, опубликована в журнале Remote Sensing of Environment.

Ученым, которые следят за биоразнообразием в крупных лесах, важно уметь быстро определять вид деревьев. Это также необходимо и работникам лесной промышленности для того, чтобы решить, какие деревья вырубать, а какие — нет.