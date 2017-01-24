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13:16 (мск), источник: N + 1

Компьютер научился узнавать деревья по форме кроны

Программа распознает виды деревьев на основе результатов лазерного сканирования.

Источник: AP 2016

Исследователи из Технологического университета в Тампере и Института природных ресурсов создали программу, которая распознает виды деревьев на основе результатов лазерного сканирования. Работа, рассказывающая о новом методе, опубликована в журнале Remote Sensing of Environment.

Ученым, которые следят за биоразнообразием в крупных лесах, важно уметь быстро определять вид деревьев. Это также необходимо и работникам лесной промышленности для того, чтобы решить, какие деревья вырубать, а какие — нет.

При этом, на Земле существует около 100 тысяч известных видов и некоторые из них очень похожи друг на друга.

Так, род сосновых (Pínus) насчитывает около 120 видов вечнозеленых, богатых смолой деревьев.

Авторы новой работы создали систему, которая может распознавать в лесах три вида деревьев в автоматическом режиме: березу повислую (Betula pendula), сосну обыкновенную (Pinus sylvestris) и европейскую ель (Picea abies).

Программа была обучена с помощью базы данных, которая содержала результаты лазерного сканирования для 30 деревьев каждого вида.

Деревья система представляет в виде трехмерной модели, которая строится на основе облака точек, составленного лазерным сканером.

Затем компьютер анализирует модель по 15 критериям, включая диаметр ствола, объем кроны и угол наклона веток, и определяет, представитель какого вида находится перед ним.

Результаты проверки системы показали, что она может распознавать деревья в лесах с точностью до 95 процентов, причем во время тестов использовались данные как для участков леса, где преимущественно рос только один вид дерева, так и для смешанных лесов. При этом, авторы работы говорят о том, что программа может быть в будущем использована для распознавания большего числа видов, а также для определения количества разных деревьев в лесу.

Недавно немецкие ботаники определили самое высокое дерево Африки. Им оказалась энтандрофрагма высокая, растущая на горе Килиманджаро в Танзании — ее высота достигает 81,5 метра. Также весной этого года в Борнео было найдено самое высокое тропическое дерево. Это желтый меранти (Shorea faguetiana), высота которого составила 89,5 метров.

Кристина Уласович

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