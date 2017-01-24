Крупнейший в мире авиадвигатель испытали пылью и мусором

Как сообщает Defense Aerospace, во время таких испытаний разработчики проверяли надежность деталей двигателя, выполненных из керамических матричных композитов. Все проверки признаны успешными.

В новом авиационном двигателе используются технические решения и материалы, которые прежде в авиационном двигателестроении не применялись. По этой причине данных о реальных эксплуатационных характеристиках различных деталей из новых материалов практически нет. Чтобы оценить надежность нового двигателя разработчики и проводят его через множество дополнительных проверок.

Во время работы в него было заброшено пыли и мусора столько, сколько в него могло бы попасть в реальных условиях в течение трех тысяч взлетов и посадок.

При реальных полетах в двигатели, особенно расположенные близко к земле, иногда попадают мелкие камушки, веточки, кусочки резины и металлические частички.

В испытанном двигателе из керамических матричных композитов выполнена внутренняя футеровка камеры сгорания, кожух первой ступени турбины высокого давления, а также выпуск первой и второй ступеней турбины высокого давления. Во время испытаний эти элементы показали высокую прочность. Кроме того, во время работы двигателя на них меньше скапливалось втянутой установкой пыли.

Использовать керамические матричные композиты в двигателе GE9X конструкторы решили для снижения его массы.