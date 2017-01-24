Элеонора Прей в центре Владивостока пошла по стопам моряка Эдика
Знаменитая «владивостокская американка» так же, как и моряк Эдик обзавелась золотым фотоаппаратом.
Знаменитая «владивостокская американка» так же, как и моряк Эдик обзавелась золотым фотоаппаратом.
Владивосток, 24 января, PrimaMedia.
Памятник знаменитой американке Элеоноре Лорд Прей обзавелся золотистым фотоаппаратом. По всей видимости, неизвестные доброжелатели презентовали монументу сувенир. Точной такой же накануне украсил моряка Эдика в центре Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia.
Напомним, памятник моряку торгового флота (моряк Эдик), который расположен в центре Владивостока, накануне неизвестные доброжелатели украсили сувениром в виде золотистого фотоаппарат. Монумент знаменитой американки Элеоноре Прей тоже обзавелся подобным аксессуаром. Фотокорреспонденты ИА запечатлели новый облик «владивостокской американки».
Справка: Элеонора Прей — американка, полюбившаяся многим своими письмами, в которых она описывала Владивосток на рубеже