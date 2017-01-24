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11:43 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Элеонора Прей в центре Владивостока пошла по стопам моряка Эдика

Знаменитая «владивостокская американка» так же, как и моряк Эдик обзавелась золотым фотоаппаратом.

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8
фотографий
8
фотографий

Владивосток, 24 января, PrimaMedia.

Памятник знаменитой американке Элеоноре Лорд Прей обзавелся золотистым фотоаппаратом. По всей видимости, неизвестные доброжелатели презентовали монументу сувенир. Точной такой же накануне украсил моряка Эдика в центре Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, памятник моряку торгового флота (моряк Эдик), который расположен в центре Владивостока, накануне неизвестные доброжелатели украсили сувениром в виде золотистого фотоаппарат. Монумент знаменитой американки Элеоноре Прей тоже обзавелся подобным аксессуаром. Фотокорреспонденты ИА запечатлели новый облик «владивостокской американки».

Справка: Элеонора Прей — американка, полюбившаяся многим своими письмами, в которых она описывала Владивосток на рубеже XIX—XX вв.еков. Она прожила в нашем городе 36 лет и, несмотря на тяжелые годы, не представляла своей жизни без Владивостока. В своих письмах она создала хронику жизни того времени. Также Элеонора сделала около тысячи снимков города, многие из которых уникальны.

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