Кота-экстрасенса за 5 млн рублей купила ведьма из Новосибирска

«Коту из Благовещенска по имени Чарльз Уиткинс 800 лет, он обладает даром общения с потусторонним миром, а также умеет проходить сквозь стены и гипнотизировать хозяев, заставляя их скармливать ему все самое вкусное из холодильника. В ближайшее время этот уникальный представитель кошачьих обретет свой новый дом в Новосибирске в услужении местной ведьмы по имени Наталья, которая не пожалела выложить за Чарльза пять миллионов рублей», — сообщает 2×2.su.

— Я не собираюсь делиться методикой работы. Кот мне нужен и как спутник, и как работник, — приводит издание слова покупательницы, хозяйки салона экстрасенсорных услуг.

Перед покупкой Наталья провела с Чарльзом несколько дней и воочию убедилась в его способностях. По словам прежнего хозяина кота, животное могло среди ночи потребовать у него сходить в магазин, а потом силой мысли отбирало колбасу и рыбу, которые он приносил.

— По ночам я просыпался от желания съесть именно эти продукты, хотя рыбу я не ем ни в каком виде, а колбасу употребляю только сырокопченую. Голод проходил только после того, как кот начинал есть, — говорит амурчанин.

Также пушистик неоднократно демонстрировал свое умение проходить сквозь стены и постоянно наблюдает какие-то невидимые сущности.

Животное досталось благовещенцу после смерти тети, и когда он его кастрировал, кот стал совсем невыносим. Поэтому мужчина и решил от него избавиться.

Изначальная цена за четырехлапого экстрасенса планировалась в районе 17 миллионов рублей, сообщает «Амур.инфо». Видимо позже хозяин умерил свои аппетиты или кот ему внушил сбросить цену, потому что благовещенец согласился на пять миллионов.

Летом 2016 года в областном центре раскрыли крупную «банду экстрасенсов», которые под видом целителей вытягивали огромные деньги из добропорядочных граждан. Люди, обращавшиеся к мошенникам по поводу финансовых проблем, болезней или неурядиц, оказывались запуганными «целителями» настолько, что отдавали все сбережения и влезали в долги.

Самое интересное, что мошенническая компания была зарегистрирована официально: с 2009 по 2013 год организаторы открыли порядка десяти фирм, которые сначала продавали БАДы по заоблачным ценам под видом эффективных лекарств (такую продукцию можно недорого купить в любой аптеке), а в 2012 году приобщились и к «экстрасенсорной» деятельности.