На Одесской трассе в Киеве протестующие подожгли шины. Об этом сообщает корреспондент телеканала «112 Украина».

«Здесь уже горят шины, зажгли несколько десятков шин. Активисты требуют принятия документа законопроекта по урегулированию ситуации с транзитом и ввозом авто с иностранными номерами. Пока ни спасатели, ни пожарные не подходят к огню, говорят, что ситуация под контролем. Активисты отмечают, что будут стоять, пока требования не будут услышаны. Они будут подходить под Кабмин произнести свои требования. Акция мирная, находится под контролем силовиков», — сказал корресполндент.

Напомним, что сегодня в Киеве протестующие частично перекрыли въезд в столицу на Одесской, Бориспольской и Житомирской трассах. Люди требуют принятия законопроекта № 5567 об урегулировании транзита и временного ввоза автомобилей с иностранной регистрацией для личного пользования.

Отметим, 22 декабря 2016 года в Киеве автомобилисты частично перекрывали улицу Грушевского с требованием привлечь внимание к законопроекту № 5567 об урегулировании транзита и временного ввоза автомобилей с иностранной регистрацией для личного пользования. По словам участников митинга, документ позволит водителям законно ездить на автомобилях с иностранной регистрацией за определенную плату.