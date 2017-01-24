Мэрия Екатеринбурга не согласовала митинг против новой транспортной системы. Организаторы нашли новое место

Заявку отклонил департамент безопасности Свердловской области по причине «занятости» места, выбранного для проведения митинга.

Как рассказали «УралПолит.Ru» в пресс-службе регионального отделения «Справедливой России», чиновники предложили провести мероприятие в более безлюдном месте — на Площади Обороны.

«Недовольство населения растет, мы видим это по количеству обращений, которые поступают в наши приемные и на горячую линию. Я считаю, что назрела необходимость остановить убийство маршрутной сети в нашем городе. Именно поэтому мы были вынуждены согласиться на перенос места проведения митинга на площадь Обороны, о чем мы уведомили Департамент безопасности сегодня. Надеемся, что чиновники на этот раз не будут использовать уловки с мифическими “общественно-политическими силами”, которые якобы подали заявку раньше нас и заняли все городские площадки во все дни и все временные интервалы», — заявил лидер «Справедливой России» в Свердловской области Александр Бурков.

Напоминаем, с 1 июля в Екатеринбурге будет ликвидировано более сотни привычных маршрутов. В качестве альтернативы разработчики предлагают создать более короткие маршруты, предполагающие пересадки.