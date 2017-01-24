Работодатели Волгоградской области задумались об оздоровлении сотрудников
908 работодателей Волгоградской области включили в план по улучшению условий и охраны труда мероприятия по развитию физкультуры и спорта в трудовых коллективах.
908 работодателей Волгоградской области включили в план по улучшению условий и охраны труда мероприятия по развитию физкультуры и спорта в трудовых коллективах.
Число предприятий, уделивших внимание этому вопросу в 2016 году, увеличилось на 69%.
Работодатели предусматривают для сотрудников предприятий компенсации оплаты занятий спортом в клубах и секциях; организацию и проведение спортивных мероприятий; приобретение спортивного инвентаря. Обустраиваются новые и реконструируются имеющиеся помещения и площадки для занятий спортом, на предприятиях развивают ведомственные
Ранее администрация Волгоградской области заключила соглашения с ведущими предприятиями региона, которые предусматривают выполнение социальных обязательств перед работниками, в том числе и по улучшению условий и охраны труда. Организация спортивного досуга, продвижение здорового образа жизни — одна из важных составляющих работы, рекомендованной решением областной трехсторонней комиссии по регулированию