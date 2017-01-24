Работодатели Волгоградской области задумались об оздоровлении сотрудников

Число предприятий, уделивших внимание этому вопросу в 2016 году, увеличилось на 69%.

Работодатели предусматривают для сотрудников предприятий компенсации оплаты занятий спортом в клубах и секциях; организацию и проведение спортивных мероприятий; приобретение спортивного инвентаря. Обустраиваются новые и реконструируются имеющиеся помещения и площадки для занятий спортом, на предприятиях развивают ведомственные физкультурно-спортивные клубы.