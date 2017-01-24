Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
7 хитрых приемов для создания стильного интерьера
В РФ объявлено о фантастических успехах нового лекарства от рака
Трамп рассказал об оставленной Обамой записке
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
В Femen объявили о распаде движенияАктивистка Femen Яна Жданова заявила, что на Украине движение больше не существует
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Известного актера застрелили во время съемок музыкального клипа
Cотрудники водоканала утонули в резервуаре
«Третий «Прорыв»: Россия получит новый танк четвертого поколения
Армия Украины подошла к Дебальцево: осталось 5 км
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
В Киеве узнали, кого США хотят поставить вместо Порошенко – СМИ
«Баланс будет нарушен»: эксперт Запада о НАТО и РФ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
9Крещенские купания
8«Женский марш» против Трампа
9NASA показало посадку зонда на Титан
20Трамп стал 45-м президентом США
12:30 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Приемная мать Дель забрала из приюта шестилетнюю дочь, которую ранее изъяли органы опеки

Приемная мать Светлана Дель, из семьи которой органы опеки изъяли 10 детей, забрала из приюта свою шестилетнюю дочь, сообщил Агентству городских новостей «Москва» адвокат Иван Павлов.

«Только что С. Дель вместе со своей мамой и старшей дочерью Дарьей в сопровождении юриста забрали из приюта шестилетнюю дочь Полину», — сказал адвокат.

Накануне Павлов сообщил агентству, что органы опеки разрешили Дель встретиться с двумя детьми — теми, что с самого начала удерживались в приюте.

Читайте также
Мизулина предложила ввести пожизненное заключение за растление детей

Ранее заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Татьяна Барсукова сообщила Агентству «Москва» об изъятии 10 детей из семьи, которая в 2014 году приехала из Санкт-Петербурга. По ее словам, семья получает пособие в размере 674 тыс. рублей и пенсию в связи с ВИЧ-инфекцией. Шесть детей ВИЧ-инфицированы, еще по двум официальной информации нет, но родители также говорят о ВИЧ-инфекции. Пятеро детей ходят в детский сад. Утром 10 января воспитатели зафиксировали на теле одного из детей факты жестокого обращения — синяки с кровоподтеками. В ходе беседы с психологом ребята заявили, что побои нанес отец.

Позже в ГСУ СК по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела по факту халатных действий должностных лиц органов опеки. Уточнялось, что следователи выяснят обстоятельства причинения одному из приемных детей телесных повреждений, которые выявили сотрудники дошкольного учреждения.

Кроме того, уголовное дело по статье «Побои» возбуждено против отца приемных детей. В свою очередь С. Дель подала иск в зеленоградский суд с требованием вернуть детей в семью. 1 февраля 2017 г. суд рассмотрит данное заявление.

Мэр Москвы Сергей Собянин обещал подыскать приемную семью для 10 детей, изъятых в Зеленограде.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Более 1,6 тыс. вагонов было закуплено для столичного метро за последние шесть лет
Кремль не увидел угрозы в военном строительстве в КНР
Мизулина призвала давать пожизненный срок за растление детей
Администрация Обамы перевела Палестине $221 млн
КС РФ рассмотрит жалобу Ильдара Дадина без его участия
ЕСПЧ не нашел дискриминации в пожизненных заключениях в России
Больше 10 легкоатлетов решили выступать под нейтральным флагом
Сценаристку телешоу отстранили от работы за пост о сыне Трампа
Спорт
«У меня пушка, я беру сковороду»: как наш спорт режут по частям Паническое бегство с чемпионата России, семь неизвестных биатлонистов и единая цепочка мочи - что происходит с русским допингом в январе
Авто
Автомобили республик СССР: Латвия Четверть века назад перестало существовать огромное государство. Мы не станем оценивать причины и последствия того эпохального события. В данном случае годовщина распада Союза — повод вспомнить его огромный автопром
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В рамках него в условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Девочка из «Звонка» вышла из телевизора в магазине техники в США Создатели приквела культового фильма ужасов разыграли посетителей одного из магазинов электроники в Нью-Йорке, воспроизведя знаменитую и очень пугающую киносцену
Недвижимость
Названа цена самого дорогого дома России
Суд объяснил, как определить границу дачного участка
10 ремонтов эконом-класса по-европейски
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео) Гарри Галкина впервые коротко подстригли.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь