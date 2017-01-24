Приемная мать Дель забрала из приюта шестилетнюю дочь, которую ранее изъяли органы опеки

«Только что С. Дель вместе со своей мамой и старшей дочерью Дарьей в сопровождении юриста забрали из приюта шестилетнюю дочь Полину», — сказал адвокат.

Накануне Павлов сообщил агентству, что органы опеки разрешили Дель встретиться с двумя детьми — теми, что с самого начала удерживались в приюте.

Ранее заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Татьяна Барсукова сообщила Агентству «Москва» об изъятии 10 детей из семьи, которая в 2014 году приехала из Санкт-Петербурга. По ее словам, семья получает пособие в размере 674 тыс. рублей и пенсию в связи с ВИЧ-инфекцией. Шесть детей ВИЧ-инфицированы, еще по двум официальной информации нет, но родители также говорят о ВИЧ-инфекции. Пятеро детей ходят в детский сад. Утром 10 января воспитатели зафиксировали на теле одного из детей факты жестокого обращения — синяки с кровоподтеками. В ходе беседы с психологом ребята заявили, что побои нанес отец.

Позже в ГСУ СК по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела по факту халатных действий должностных лиц органов опеки. Уточнялось, что следователи выяснят обстоятельства причинения одному из приемных детей телесных повреждений, которые выявили сотрудники дошкольного учреждения.

Кроме того, уголовное дело по статье «Побои» возбуждено против отца приемных детей. В свою очередь С. Дель подала иск в зеленоградский суд с требованием вернуть детей в семью. 1 февраля 2017 г. суд рассмотрит данное заявление.

Мэр Москвы Сергей Собянин обещал подыскать приемную семью для 10 детей, изъятых в Зеленограде.