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11:37 (мск), источник: Вести Приморье

Валерий Гергиев сменил директора филиала Мариинки во Владивостоке

Приморскую сцену Мариинского театра возглавила Анна Касаткина, ранее занимавшая пост пресс-аташе Мариинки и пресс-секретаря Валерия Гергиева.

Приморскую сцену Мариинского театра возглавила Анна Касаткина, ранее занимавшая пост пресс-аташе Мариинки и пресс-секретаря Валерия Гергиева.

Решение о смене директора филиала Мариинки во Владивостоке принял художественный руководитель Валерий Гергиев. Назначение Анны Касаткиной на должность состоялось 16 января.

«Художественным руководителем-директором Мариинского театра является Валерий Абисалович Гергиев, именно он определяет художественные цели и задачи театра, в том числе и Приморской сцены, а также — административную деятельность. Кадровые изменения никак не отразятся на политике театра», — сообщили корреспонденту VL.ru в пресс-службе театра.

Касаткина сменила на посту Ирину Ткаченко, которая руководила Приморской сценой с конца 2015 года. На этом посту она сменила Антона Лубченко, возглавлявшего Приморский театр оперы и балета до перехода в состав Мариинки.

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