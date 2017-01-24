Валерий Гергиев сменил директора филиала Мариинки во Владивостоке
Приморскую сцену Мариинского театра возглавила Анна Касаткина, ранее занимавшая пост
Приморскую сцену Мариинского театра возглавила Анна Касаткина, ранее занимавшая пост
Приморскую сцену Мариинского театра возглавила Анна Касаткина, ранее занимавшая пост
Решение о смене директора филиала Мариинки во Владивостоке принял художественный руководитель Валерий Гергиев. Назначение Анны Касаткиной на должность состоялось 16 января.
«Художественным
Касаткина сменила на посту Ирину Ткаченко, которая руководила Приморской сценой с конца 2015 года. На этом посту она сменила Антона Лубченко, возглавлявшего Приморский театр оперы и балета до перехода в состав Мариинки.