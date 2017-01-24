Начальник транспортного предприятия сломал слесарю челюсть

Начальник Топкинского транспортного предприятия сломал своему подчиненному челюсть из-за того, что он отказался работать в своё обеденное время.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по СФО, начальник слесаря-ремонтника поставил перед ним задачу и потребовал выполнить её немедленно. Слесарь ответил, что сделает работу после обеда. Это стало причиной словесного конфликта, который позже перерос в рукоприкладство. Начальник предприятия ударил подчиненного по лицу, в результате чего мужчина получил двусторонний перелом нижней челюсти.