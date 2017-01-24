Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Чтобы долго прожить, нужно не есть на ночь
Трамп отменил указ Обамы об абортах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
В Femen объявили о распаде движенияАктивистка Femen Яна Жданова заявила, что на Украине движение больше не существует
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Управляющие компании накажут за плохую работу
«У лысых волосы дыбом становятся»: эксперт про экономику Украины
Армия Украины подошла к Дебальцево: осталось 5 км
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Дима Билан проводит отпуск с родителями
В Киеве узнали, кого США хотят поставить вместо Порошенко – СМИ
«Баланс будет нарушен»: эксперт Запада о НАТО и РФ
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
18Инаугурации прошлого
9Крещенские купания
22Вечное сияние Джима Керри
8«Женский марш» против Трампа
11:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Начальник транспортного предприятия сломал слесарю челюсть

Мужчина может стать фигурантом уголовного дела.

Начальник Топкинского транспортного предприятия сломал своему подчиненному челюсть из-за того, что он отказался работать в своё обеденное время.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по СФО, начальник слесаря-ремонтника поставил перед ним задачу и потребовал выполнить её немедленно. Слесарь ответил, что сделает работу после обеда. Это стало причиной словесного конфликта, который позже перерос в рукоприкладство. Начальник предприятия ударил подчиненного по лицу, в результате чего мужчина получил двусторонний перелом нижней челюсти.

Сейчас слесарь-ремонтник находится на больничном. В отношении начальника предприятия может быть возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Бийске полуторагодовалый ребенок умер от ожогов после купания
Администрация Обамы перевела Палестине $221 млн
Военные РФ начали взаимодействовать с коалицией во главе с США
В России подготовили новые поправки о регулировании мессенджеров
Адвокаты Дадина попросили его личного участия в заседании КС
Ангела Меркель заявила о наступлении новой исторической эпохи
СМИ: Китай размещает у границы с РФ межконтинентальные ракеты
Сценаристку телешоу отстранили от работы за пост о сыне Трампа
Спорт
«У меня пушка, я беру сковороду»: как наш спорт режут по частям Паническое бегство с чемпионата России, семь неизвестных биатлонистов и единая цепочка мочи - что происходит с русским допингом в январе
Авто
Hyundai Solaris II: «Авто Mail.Ru» узнал характеристики За несколько недель до премьеры редакции «Авто Mail.Ru» стали известны подробные характеристики «Соляриса» второго поколения
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В рамках него в условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Девочка из «Звонка» вышла из телевизора в магазине техники в США Создатели приквела культового фильма ужасов разыграли посетителей одного из магазинов электроники в Нью-Йорка, воспроизведя знаменитую и очень пугающую киносцену
Недвижимость
Что делать, если ваша квартира пустует?
В Москве запустили самый высокий лифт в Европе
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Как из трех комнат сделать пять
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео) Гарри Галкина впервые коротко подстригли.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь