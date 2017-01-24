Пилот самолета рассказал о самых пугающих ситуациях на работе

Стив Лэнделлс, которому сейчас 50 лет, в течение 27 лет работал пилотом гражданской авиации в 17 компаниях, включая British Airways. Сейчас он работает специалистом по безопасности полетов в британской Ассоциации пилотов авиакомпаний.

В интервью The Independent он объяснил, почему контроль за количеством оставшегося топлива так важен.

«Однажды мы летели из Каира в Хитроу (лондонский аэропорт — прим. МП), в компьютерах управления воздушным движением на земле произошел сбой», — рассказывает Лэнделлс.

«Оказалось, что ни один самолет, из тех, что готовился к вылету, не может подняться в небо. Из-за этого не было места для посадки прилетавших самолетов. Рейсы пришлось перенаправлять в другие аэропорты Великобритании и даже в Амстердам. Нас просили продержаться в воздухе четыре часа. Мы сообщили, что топлива не хватит», — говорит пилот.

При подготовке к полету пилоты рассчитывают, сколько топлива им нужно на случай чрезвычайных ситуаций. Количество топлива, которого хватает на последние полчаса полета, называют последним резервом, рассказывает он.

В тот злополучный день наземные службы, к счастью, быстро сориентировались, и самолету Лэнделлса предоставили приоритет на посадку в одном из аэропортов на Британских островах. За всю карьеру ему так никогда и не пришлось опустошать баки самолета до критического уровня.