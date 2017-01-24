Пилот самолета рассказал о самых пугающих ситуациях на работе

Стив Лэнделлс, которому сейчас 50 лет, в течение 27 лет работал пилотом гражданской авиации в 17 компаниях, включая British Airways. Сейчас он работает специалистом по безопасности полетов в британской Ассоциации пилотов авиакомпаний.
В интервью The Independent он объяснил, почему контроль за количеством оставшегося топлива так важен.
«Однажды мы летели из Каира в Хитроу (лондонский аэропорт — прим. МП), в компьютерах управления воздушным движением на земле произошел сбой», — рассказывает Лэнделлс.
«Оказалось, что ни один самолет, из тех, что готовился к вылету, не может подняться в небо. Из-за этого не было места для посадки прилетавших самолетов. Рейсы пришлось перенаправлять в другие аэропорты Великобритании и даже в Амстердам. Нас просили продержаться в воздухе четыре часа. Мы сообщили, что топлива не хватит», — говорит пилот.
При подготовке к полету пилоты рассчитывают, сколько топлива им нужно на случай чрезвычайных ситуаций. Количество топлива, которого хватает на последние полчаса полета, называют последним резервом, рассказывает он.
В тот злополучный день наземные службы, к счастью, быстро сориентировались, и самолету Лэнделлса предоставили приоритет на посадку в одном из аэропортов на Британских островах. За всю карьеру ему так никогда и не пришлось опустошать баки самолета до критического уровня.
Но самый большой враг пилота, говорит он, это погода.
В качестве поучительной истории для тех, кто нагло игнорирует требование бортпроводников пристегнуть ремни безопасности, Лэнделлс вспоминает, как коллега сломал руку во время сильной турбулентности — тогда самолет летел из Хитроу в Боготу, столицу Колумбии. Тряска длилась всего пять секунд, но пострадавший член экипажа был не пристегнут.
«Мы можем корректировать решение о вылетах, основываясь на прогнозе погоды, но турбулентность предсказать нельзя. Узнать о ней можно только тогда, когда в нее попадешь», — сетует пилот. Турбулентность не может привести к авиакатастрофе, отмечает он, но опасность получения травм вполне реальна.
А вот когда молния бьет в самолет, люди на бору могут видеть сильную вспышку, но это явление природы при всей своей эффектности для летящего самолета не опасно.
Странные жужжащие звуки при заходе на посадку, которые заставляют некоторых впечатлительных пассажиров впиваться побелевшими пальцами в подлокотники, — это, как правило, просто выдвижение закрылков.
Лэнделлс, который теперь летает как простой пассажир, говорит, что внимательно слушает сообщение о правилах безопасности перед началом каждого полета.
Если что-то произойдет, я хочу сразу знать, где выход, а не искать его. У меня также всегда есть кредитная карта и телефон в кармане — эти вещи могут быть необходимы, если придется экстренно эвакуироваться
Стив Лэнделлспилот гражданской авиации со стажем в 27 лет
При эвакуации он категорически просит не брать с собой сумки и чемоданы. Это подвергает опасности жизни других людей. «Вы же не думаете, что ваша сумка важнее человеческой жизни?», — говорит он.