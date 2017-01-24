Неясыть и сыч поселились в контактном зоопарке Иркутске

У обеих птиц, поступивших зоопарк, присутствовали серьезные черепно-мозговые травмы. Иркутские ветеринары оказали им необходимую помощь. Менее чем за месяц новые питомцы оправились и прижились в зоопарке.

По словам специалистов, сыч уже пополнил нашу экспозицию. Неясыть пока ожидает строительства просторной клетки. Вскоре посетители ее тоже смогут увидеть.