Неясыть и сыч поселились в контактном зоопарке Иркутске
В декабре прошлого года Иркутский контактный зоопарк приютил двух ночных хищников — длиннохвостую неясыть и мохноногого сыча.
В декабре прошлого года Иркутский контактный зоопарк приютил двух ночных хищников — длиннохвостую неясыть и мохноногого сыча.
У обеих птиц, поступивших зоопарк, присутствовали серьезные
По словам специалистов, сыч уже пополнил нашу экспозицию. Неясыть пока ожидает строительства просторной клетки. Вскоре посетители ее тоже смогут увидеть.