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16:00 (мск), источник: Новый Калининград

Онкологи из Санкт-Петербурга назвали слабые места онкослужбы Калининграда

Директор НИИ им. Петрова из Санкт-Петербурга, главный онколог Северо-Запада Алексей Беляев заявил, что Калининградская область станет площадкой для пилотного проекта скрининговых программ по онкологии.

Источник: Новый Калининград

Как сообщает пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта, Беляев заявил об этом во время встречи с активистами Народного фронта в январе.

По мнению специалистов из НИИ онкологии им. Петрова, одна из главных проблем оказания онкологической помощи в Калининградской области — слабая организация процесса маршрутизации. С момента подозрения на рак до постановки диагноза может пройти несколько месяцев.

«Главврач НИИ Андрей Корицкий уверен, что при грамотном подходе в Калининградской области можно добиться существенного сокращения сроков диагностики, — отметили в ОНФ. — По его оценкам, пока в регионе разрозненная структура онкологической помощи, которая хорошо оснащена технологически, но в ней есть слабые места». Главной задачей, по мнению Корицкого, является налаживание логистики, чтобы пациент за короткое время мог пройти полное обследование и получить качественную помощь.

Напомним, врио министра здравоохранения Людмила Сиглаева еще в начале декабря презентовала представителям общественности проект приказа о маршрутизации пациентов с онкозаболеваниями. В соответствии с проектом, пациент с подозрением на онкологию должен попадать из районных больниц или поликлиник на уточняющую диагностику в Калининградскую областную больницу не позже чем через три дня. На дальнейшие обследования пациента должно уходить не более 14−15 дней, исключение сделано лишь для МРТ и КТ — приказ позволяет ожидать обследований на тяжелой медицинской технике в течение 30 дней. Не позже чем через три дня после завершения обследований пациента должны направить на онкологический консилиум, затем в течение 10 дней госпитализировать в областную больницу либо направить на получение помощи за пределы региона. В случае если сроки будут нарушены, ответственность понесет главврач больницы, которая допустила нарушение сроков.

Отметим, что приказ вызвал вопросы у представителей областной больницы. Начмед Игорь Вайсбейн сообщил, что для его внедрения требуется переходный период. Однако врио министра Людмила Сиглаева заявила, что оттягивать введение этих требований нет смысла. Но до сих пор минздрав не сообщил о том, что приказ подписан и вступил в силу.

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