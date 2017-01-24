На акции «Свитер Высоцкому» воронежские волонтеры соберут вещи для бездомных

Организаторы акции «Свитер Высоцкому» попросили воронежцев принести теплую одежду и обувь на концерт в честь 79-летия со дня рождения советского автора-исполнителя песен Владимира Высоцкого. Мероприятие начнется у воронежского памятника поэту на улице Карла Маркса в 19:00 среды, 25 января.

Все вещи передадут в приюты для бездомных, которые курирует благотворительная организация «Рассвет». Волонтеры ждут чистые вещи в хорошем состоянии — новые и бывшие в употреблении.

Свитер для акции в честь дня рождения Владимира Высоцкого бесплатно вяжут мастерицы из кружка «Рукоделие» при Покровском храме поселка Отрадное — педагог Ольга Собацкая и ее ученицы: 14-летняя Света Куцелык и 12-летняя Наташа Бочарова. Размер свитера для памятника — 94. На вещь уйдет 4 кг красной шерсти. Мастерицы наденут свитер на памятник за час до уличного концерта. Верхние части изделия сразу соединят, а части свитера ниже груди сошьют прямо на памятнике. По словам организатора акции «Свитер Высоцкому» Виктора Кайсина, свитер снимут сразу после концерта. Нестандартную вещь планируют подарить московскому музею Высоцкого.