40% новосибирцев нуждаются в больничном лечении

«В целом по области по итогам диспансеризации в 2016 году выделено 3 группы здоровья. Люди, которые практически не имеют заболеваний, составляют 37%, вторая группа — это люди, которые могут лечиться амбулаторно в поликлинике их 15%, третья группа людей требует госпитализации в стационар 40% от числа прошедших диспансеризацию», — рассказал заместитель министра здравоохранения НСО Ярослав Фролов.

Главная задача диспансеризации — выявить предрасположенность к заболеваниям и дать рекомендацию в рамках программы «здорового образа жизни» для коррекции поведения и последующей ликвидации риска развития заболеваний.

Всего в минувшем году, по словам Фролова, прошли диспансеризацию 481 557 человек, по сравнению с 2015 годом больше на 12%. Впервые выявлено 34 861 заболевание.