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12:39 (мск), источник: СуперОмск

Распространению гриппа способствуют родители омских школьников — минздрав

В период эпидемии гриппа в Омской области губернатор Виктор Назаров разрешил директорам школ самим закрывать образовательные учреждения на карантин.

Так, на 23 января в регионе было закрыто 25 групп в 20 дошкольных учреждениях, и один сельский детский сад закрыт полностью. Касаемо средних образовательных учреждений, закрыто уже 86 классов в 29 школах и три школы полностью — одна (№ 95) в Омске и две в районах.

Полностью же из-за эпидемии гриппа образовательный процесс в Омске приостанавливался полностью в последний раз в ноябре 2009 года, когда в регион был завезен калифорнийский вирус.

«Проблема существует еще одна — родители, наверное, не очень ответственно относятся, особенно — к учащимся старших классов. Потому что дети, у которых уже есть первые признаки заболевания, часто идут в школу. Это является поводом, когда инфекция распространяется, и класс потом закрывается. Поэтому хотелось бы, чтоб омичи более ответственно принимали решение о том, чтобы ребенок не посещал ни дошкольное, ни среднее учреждение», — призвала замминистра здравоохранения Марина Костенко оставлять заболевающих детей дома.

Напомним, за прошлую неделю с 16 по 22 января эпидемический порог в городе был превышен на 44,4%, в области — на 34,5%. При этом прирост числа заболевших за последнюю неделю несколько снизился — в 2,6 раза в Омске и в 2,3 раза по области.

В целях предупреждения роста заболеваемости проводятся различных противоэпидемические мероприятия — помимо приостановления образовательного процесса это проведение дезинфекций, введение масочного режима и утренняя фильтрация взрослых и детей.

«Хотелось бы, чтобы омичи более внимательно относились в первую очередь к своим детям и работодатели — к сотрудникам, которые выходят с недомоганием на работу. Хотелось бы, чтобы этим утренним фильтром были не только учителя и работодатели, а члены семьи сами принимали решение», — выразила надежду замглавы минздрава Марина Костенко.

В вузах и ссузах сейчас, по данным омского Роспотребнадзора, уровень заболеваемости не превышен.

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