В регионе выросло число заболевших ОРВИ и гриппом

Это сделано для того, чтобы ограничить распространение респираторно-вирусных инфекций. Кроме того, закрыто несколько групп в десяти детских садах по всему региону.

Как сообщает Роспотребнадзор области, только за последнюю неделю число заболевших увеличилось почти на 15%. Это говорит о продолжающемся подъеме заболеваемости ОРВИ. К врачам уже обратились почти восемь тысяч жителей, половина из них — дети.

Показатель заболеваемости составил 82 человека на десять тысяч. Что гораздо выше порогового уровня. Отметим, что по области преобладает грипп типа «А». «Гонконгский грипп» лабораторно подтвержден в 68 случаях.