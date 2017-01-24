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15:38 (мск), источник: Вести - Калининград

В регионе выросло число заболевших ОРВИ и гриппом

В нескольких садах и школах области из-за гриппа приостановлены занятия.

Это сделано для того, чтобы ограничить распространение респираторно-вирусных инфекций. Кроме того, закрыто несколько групп в десяти детских садах по всему региону.

Как сообщает Роспотребнадзор области, только за последнюю неделю число заболевших увеличилось почти на 15%. Это говорит о продолжающемся подъеме заболеваемости ОРВИ. К врачам уже обратились почти восемь тысяч жителей, половина из них — дети.

Показатель заболеваемости составил 82 человека на десять тысяч. Что гораздо выше порогового уровня. Отметим, что по области преобладает грипп типа «А». «Гонконгский грипп» лабораторно подтвержден в 68 случаях.

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