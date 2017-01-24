Семнадцать новых комплексов фиксации ПДД будут установлены в Нижегородской области в 2017 году
Семнадцать новых комплексов
Семнадцать новых комплексов
Согласно информации из доклада, 12 комплексов будут фиксировать нарушения скоростного режима, пять — нарушения при пересечении железнодорожных переездов. По состоянию на январь текущего года в регионе установлено 208 стационарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения. Из них 183 — фиксации превышения скорости, 20 — фиксации правил проезда перекрестков, на постах ДПС — 5. На территории Нижнего Новгорода работает 118 таких комплексов. Таким образом, до конца года в регионе будут функционировать 225 стационарных комплексов.
Обора также отметил, что облправительством на данный момент проведены конкурсные процедуры по организации работы 78 передвижных комплексов
В 2016 году по результатам работы стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД был вынесено 1 млн 611 тысяч постановлений на сумму 909,9 млн рублей. В отношении собственников транспортных средств за 2016 год было вынесено 14 тысяч 827 постановлений об административных правонарушениях на сумму 8,5 млн рублей. При помощи передвижных комплексов
Комментируя итоги года, губернатор Валерий Шанцев отметил положительную динамику по снижению смертности на дорогах региона и сообщил, что правительство намерено продолжать модернизировать данную сферу.
«Данные статистики по гибели и травматизации людей на дорогах наглядно демонстрируют, что комплексы нарушений ПДД доказали свою эффективность, а значит, мы будем продолжать развивать структуру и далее», — отметил он.
Напомним, что количество ДТП в Нижнем Новгороде сократилось на 12,2% в местах максимальной фото — видеофиксации нарушений ПДД с начала 2016 года.