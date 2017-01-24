Семнадцать новых комплексов фиксации ПДД будут установлены в Нижегородской области в 2017 году

Согласно информации из доклада, 12 комплексов будут фиксировать нарушения скоростного режима, пять — нарушения при пересечении железнодорожных переездов. По состоянию на январь текущего года в регионе установлено 208 стационарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения. Из них 183 — фиксации превышения скорости, 20 — фиксации правил проезда перекрестков, на постах ДПС — 5. На территории Нижнего Новгорода работает 118 таких комплексов. Таким образом, до конца года в регионе будут функционировать 225 стационарных комплексов.

Обора также отметил, что облправительством на данный момент проведены конкурсные процедуры по организации работы 78 передвижных комплексов фото-видеофиксации. Для выставления комплексов предусмотрено более 500 мест дислокаций в регионе.

В 2016 году по результатам работы стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД был вынесено 1 млн 611 тысяч постановлений на сумму 909,9 млн рублей. В отношении собственников транспортных средств за 2016 год было вынесено 14 тысяч 827 постановлений об административных правонарушениях на сумму 8,5 млн рублей. При помощи передвижных комплексов фото-видеофиксации «Крис-П» было вынесено 1 млн 40 тысяч постановлений об правонарушениях на общую сумму 616 тысяч рублей, мобильными комплексами «Паркон» — 72 тысячи постановлений на сумму 68 млн рублей.

Комментируя итоги года, губернатор Валерий Шанцев отметил положительную динамику по снижению смертности на дорогах региона и сообщил, что правительство намерено продолжать модернизировать данную сферу.

«Данные статистики по гибели и травматизации людей на дорогах наглядно демонстрируют, что комплексы нарушений ПДД доказали свою эффективность, а значит, мы будем продолжать развивать структуру и далее», — отметил он.

Напомним, что количество ДТП в Нижнем Новгороде сократилось на 12,2% в местах максимальной фото — видеофиксации нарушений ПДД с начала 2016 года.