В Нижегородской области до 2019 года откроют еще 26 фельдшерско-акушерских пунктов

Особенно в малочисленных населенных пунктах, которые находятся вне зоны медицинского обслуживания, то есть более чем за 6 километров от ближайшей медорганизации. Об этом на заседании регионального правительства 24 января сообщила министра здравоохранения Нижегородской области Ирина Переслегина.

По ее словам на территории области функционируют 289 домовых хозяйств (в 2017 году планируется открыть еще 46), 870 фельдшерско-акушерских пунктов (до 2019 года — еще 26). Ежегодно в малочисленные населенные пункты приезжают специалисты из центральных районных больниц. Так, в 2016 году проконсультировано 167766 человек, в том числе 2061 ребенок.

Каждый год в районы области выезжает мобильный лечебно-профилактический «модуль» ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. Семашко» с бригадой врачей.

На базе ГБУЗ НО «Станция скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода» организован дистанционный консультационный центр анализа электрокардиограмм. Эта система объединяет все медорганизации региона. Благодаря ей проводится оперативная диагностика признаков инфаркта миокарда.

На базе ГБУЗ НО «Шарангская ЦРБ» организована телемедицинская передача показателей функциональной диагностики. Это позволило повысить эффективность оказания первичной медико-санитарной помощи в удаленных населенных пунктах. Консультации проводят врачи клинической больницы № 33 Нижнего Новгорода.

«Система здравоохранения должна работать как часы, чтобы никаких проволочек не было. Потому что иногда заболевание требует экстренного вмешательства. Я прошу проверить состояние системы, провести учебные тренировки. Чтобы было понятно, способны ли мы обеспечить медицинской помощью малонаселенные пункты», — сказал губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

По его словам, практика показывает, что даже в населенных пунктах, находящихся в зоне медицинского обслуживания, медпомощь оказывается несвоевременно. Причем иногда это происходит с трагическими последствиями. «Дело в дисциплине, ответственности, квалификации кадров. Нужны постоянные тренировки, постоянное обучение. Имитировать надо все экстренные случаи. Система должна находиться в постоянной боевой готовности», — отметил глава региона.