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12:30 (мск), источник: Sputnik.by

Белорус нашел способ заработать на декрете о тунеядцах

Тунеядец из Кобрина не хочет платить специальный сбор в госбюджет и ведет об этом видеоблог, который приносит прибыль, налоговая в курсе.

Источник: Sputnik.by

БРЕСТ, 24 янв — Sputnik, Дмитрий Босак. Михаил Лыщик из Кобрина начал вести видеоблог после того, как налоговая прислала ему «письмо счастья», за неделю некоторые из его видео набрали более 20 тысяч просмотров на YouTube.

Согласно декрету президента № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные белорусы ежегодно должны уплачивать в госбюджет специальный сбор, размер которого составляет 20 базовых величин (в настоящее время — 460 рублей).

Предприимчивый молодой человек пытается освободиться от уплаты этого сбора и снимает видео во время походов в госорганы — налоговую, райисполком.

Борьба с законом

Письмо, в котором 23-летнего Михаила извещают о том, что в 2015 году он не работал и должен заплатить за это 360 рублей, пришло в начале года. К этому моменту, как признался собеседник Sputnik, о декрете он слышал, но не обращал на него внимания. Письмо счастья от МНС пришло кобринскому видеоблогеру.

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«Я выбрал для себя такую позицию, что платить однозначно не буду, так как это противоречит многим документам», — рассказал кобринчанин.

В своем заявлении в Кобринский райисполком он называет декрет «о тунеядцах» новой формой принудительного труда и противопоставляет ему статьи Конституции Республики Беларусь, Конвенцию МОТ № 29 о принудительном или обязательном труде, Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах.

На их основании молодой человек просит исключить его из базы тунеядцев и не применять в отношении него положения декрета № 3.

Работать хочется, но…

К борьбе Михаила подключился его друг Николай. На данном этапе они надеются получить отсрочку уплаты налога. Как сообщил кобринчанин, другу это удалось на основании справки о ведении подсобного хозяйства.

В его планах принимать контрмеры на действия органов.

«Если на меня налоговая подаст в суд, то я буду писать встречные иски. Если будет постановление суда в Кобрине, с этим я могу уже обращаться в вышестоящие суды. Возможно, и до администрации президента дело дойдет, но нескоро», — поделился Михаил.

Сейчас он остается безработным, до этого парень какое-то время стоял на учете в центре занятости. Кобринчанин рассказал, что найти работу ему очень сложно.

«Я хочу работать, я не отказываюсь. Я бы пошел работать хоть сегодня, если бы мне предложили достойную работу с достойной зарплатой. Хотя бы три миллиона чтобы платили. Но пока такой работы нет», — объяснил молодой видеоблогер.

Доход от тунеядства

Свои видео Михаил снимает для того, чтобы рассказывать, как общаться с госорганами, людям, которые находятся в такой же ситуации, как и он. Некоторые его подписчики дают советы в комментариях, кто-то наоборот просит прислать рекомендаций или образцы жалоб и заявлений.

Неожиданно для мужчины, его канал начал приносить доход.

«Я думал, меньше просмотров будет. Само государство сделало для меня такую площадку, на которой я могу зарабатывать неплохую денежку на «ютубе», — резюмировал безработный.

Все под контролем

В ИМНС по Кобринскому району Брестской области, к которой относится «тунеядец"-видеоблогер, о нем хорошо известно.

«Мы знаем об этом случае и регулярно обсуждаем его на планерках. Хотим заверить, что все, что положено со стороны налоговых органов, мы делаем», — сказал Sputnik представитель налоговой инспекции.

В то же время он заметил, что «возможно, там есть поле деятельности для других органов», но не уточнил, для каких именно.

Собеседник Sputnik также сообщил, что в ИМНС знают о том, что видеоблог Лыщика приносит ему доход. Он уточнил, что гражданин не является предпринимателем.

«Все доходы, которые получает физлицо, нужно декларировать и уплачивать с них налоги. Если будет установлено документально, что он получает доход от этой деятельности, который по закону облагается налогом, налог придется заплатить», — пояснил, а интервью Sputnik представитель ИМНС.

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