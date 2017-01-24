Полиция Алматы переведена на усиленный режим несения службы

Об этом в ходе рабочего совещания в южной столице сообщил заместитель главы МВД генерал-майор Ерлан Тургумбаев. — Для оперативного решения и управления созданы республиканский оперативный штаб, в Атлетической деревне — региональный штаб. Также на всех объектах проведения Универсиады работают вспомогательные пункты управления, а также координации силами и средствами. Для визуального контроля и оперативного реагирования на объектах установлено около 2 тысяч камер видеонаблюдения. Все объекты оборудованы металлодетекторами и рентген-установками, — рассказал Тургумбаев. Также для обеспечения пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций из числа сотрудников ДЧС сформирована специальная группа численностью 600 человек, с использованием 63 единиц техники и четырех вертолетов.

— Для своевременной доставки спортсменов на места проведения соревнований выделены экипажи дорожно-патрульной полиции.

Все маршруты уже разработаны и утверждены. Кроме того, с 24 января в связи с приездом спортсменов для удобства прохождения ими миграционных процедур в аэропорту, в гостиницах, где будут проживать команды участников, а также в Атлетической деревне организованы посты миграционной полиции. Также в гостиницах создан визовый миграционный портал, который даст возможность спортсменам и гостям Универсиады осуществлять электронную регистрацию через Интернет. В целом, Министерством внутренних дел совместно с правоохранительными и другими местными государственными органами проработаны все вопросы по должному обеспечению безопасности и правопорядка в период проведения Универсиады. Всего к охране общественного порядка будет привлечено более 7 тысяч 700 сотрудников органов внутренних дел, — резюмировал Ерлан Тургумбаев.

Зимняя Универсиада в Алматы пройдет с 29 января по 8 февраля 2017 года.