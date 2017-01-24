Полиция Алматы переведена на усиленный режим несения службы
Во время зимней Универсиады-2017 правопорядок в Алматы и Алматинской области будут обеспечивать почти 8 тысяч стражей порядка.
Во время зимней Универсиады-2017 правопорядок в Алматы и Алматинской области будут обеспечивать почти 8 тысяч стражей порядка.
Об этом в ходе рабочего совещания в южной столице сообщил заместитель главы МВД
Для визуального контроля и оперативного реагирования на объектах установлено около 2 тысяч камер видеонаблюдения. Все объекты оборудованы металлодетекторами и
— Для своевременной доставки спортсменов на места проведения соревнований выделены экипажи
Все маршруты уже разработаны и утверждены. Кроме того, с 24 января в связи с приездом спортсменов для удобства прохождения ими миграционных процедур в аэропорту, в гостиницах, где будут проживать команды участников, а также в Атлетической деревне организованы посты миграционной полиции. Также в гостиницах создан визовый миграционный портал, который даст возможность спортсменам и гостям Универсиады осуществлять электронную регистрацию через Интернет. В целом, Министерством внутренних дел совместно с правоохранительными и другими местными государственными органами проработаны все вопросы по должному обеспечению безопасности и правопорядка в период проведения Универсиады. Всего к охране общественного порядка будет привлечено более 7 тысяч 700 сотрудников органов внутренних дел, — резюмировал Ерлан Тургумбаев.
Зимняя Универсиада в Алматы пройдет с 29 января по 8 февраля 2017 года.