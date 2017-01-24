Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 25 января из-за резкого похолодания
24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 25 января
24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 25 января
В среду, 25 января, по
По информации синоптиков, 25 января будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на значительной части территории, днем в отдельных районах пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный,