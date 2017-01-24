Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 25 января из-за резкого похолодания

В среду, 25 января, по северо-восточной половине страны, а в четверг, 26 января, на большей части территории республики ожидается резкое понижение температуры воздуха.

По информации синоптиков, 25 января будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на значительной части территории, днем в отдельных районах пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-восточный 4−9 м/с, ночью по востоку порывы до 14 м/с. Температура воздуха в течение суток составит 6−12 мороза, по юго-западной половине будет от нуля до минус 5 градусов.