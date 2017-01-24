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12:58 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбурге зарегистрирована вспышка пневмонии

Массовая заболеваемость произошла в Свердловской областной психиатрической больнице.

В женском отделении Свердловской областной клинической психиатрической больницы произошла вспышка пневмонии. Источник «АиФ-Урал» сообщает о 32 заболевших.

Массовая заболеваемость пневмонией произошла в Свердловской областной психиатрической больнице. Источник «АиФ-Урал» сообщает о 32 заболевших. В том числе у четырех пациентов диагностирована пневмококковая форма пневмонии — они помещены в изолятор клиники. 12 человек проходят лечение от пневмонии, еще у 16 пациентов — грипп.

Между тем, в региональном минздраве официально подтверждают 10 случаев пневмонии, которые были зарегистрированы в клинике за весь эпидсезон. В настоящее время пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, что соответствует течению заболевания. С 18 января новых случаев заболевания пневмонией и гриппом не зарегистрировано.

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