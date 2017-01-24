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12:55 (мск), источник: NewsKo

Пермь бьёт рекорды по объёмам вывезенного снега

Депутаты Пермской городской думы заслушали отчёт временной комиссии по контролю за дорогами. В связи с многочисленными жалобами пермяков на качество уборки снега.

По словам председателя комиссии Владимира Плотникова, управляющие организации плохо справились с январскими снегопадами. Так, например, проезжая часть чистилась лучше, чем тротуары. Среди районов, не справившихся со снегопадами, значится Мотовилихинский район. Среди исправившихся — Свердловский район, где в январе качество уборки снега стало лучше, чем в декабре.

Но, по словам Владимира Плотникова, по-прежнему необходимо лучше чистить тротуары и парковочные места, а также вывозить снег, так как он остаётся на обочине.

Его коллега Арсен Болквадзе согласился, что проезжая часть однозначно в Перми убирается лучше.

Депутаты жаловались и на плохую уборку дорог в частном секторе, где вывоз снега не предусмотрен, а также вспомнили о том, что заснеженные улицы Перми попали в эфир не только городских, но и федеральных телеканалов, а также стали предметом обсуждений в соцсетях.

«Управляющие компании очень слабо справились со снегопадами с точки зрения наведения порядка во дворах», — пояснил первый заместитель председателя думы Дмитрий Малютин.

Заместитель главы администрации Перми — начальник департамента благоустройства администрации Анатолий Дашкевич сообщил, что за 10 дней праздников из Перми было вывезено 220 тыс. куб. м снега. С конца декабря и до сегодняшнего дня в общей сложности 779 тыс. куб. м. Впереди ещё февраль, март, ноябрь и декабрь.

Напомним, в предыдущем сезоне 2015−2016 годов в Перми было вывезено 890 тыс. куб. снега. Отвечая на один из вопросов депутатов Дашкевич отметил, что в пиковые дни на городских улицах одновременно работали 400 и было задействовано 350 единиц техники.

«Комиссия — не некий карательный орган, а вспомогательный инструмент администрации. Участники комиссии распределены по территории Перми, мы занимаемся объездом, осмотром, обменом информацией и пытаемся настроить администрацию на качественное выполнение своей работы, — заметил депутат Алексей Дёмкин. — Коллеги, кто хочет участвовать, пожалуйста, заявляйтесь, мы будем вас своевременно предупреждать о выездах комиссии».

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