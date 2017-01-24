Порядка 50 групп закрыто в детсадах Свердловской области из-за роста заболеваемости простудой и гриппом
Екатеринбург. 24 января.
Екатеринбург. 24 января.
Порядка 32,6 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ было зарегистрировано в регионе с 16 по 22 января.
«Повышенная заболеваемость наблюдается среди людей старше 15 лет и взрослых (на 45% выше эпидпорога); в остальных группах ситуация расценена как не эпидемическая», — говорится в сообщении.
В Екатеринбурге за этот же период времени зарегистрировано 12,8 тыс. заболевших.
«Заболеваемость выше среднеобластного показателя на 14%, эпидемический порог превышен среди детей старше 15 лет и взрослых (+73%)», — отмечается в
По данным управления, у некоторых заболевших был выявлен гонконгский грипп.
«В рамках лабораторного мониторинга в области за неделю обследовано 279 человек, проведено 2536 исследований. Выявлены возбудители гриппа А (Н3N2), парагриппа, аденовируса,