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12:53 (мск), источник: Интерфакс

Порядка 50 групп закрыто в детсадах Свердловской области из-за роста заболеваемости простудой и гриппом

Екатеринбург. 24 января. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — В Свердловской области продолжается сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Источник: РИА "Новости"

Порядка 32,6 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ было зарегистрировано в регионе с 16 по 22 января.

«Повышенная заболеваемость наблюдается среди людей старше 15 лет и взрослых (на 45% выше эпидпорога); в остальных группах ситуация расценена как не эпидемическая», — говорится в сообщении.

В Екатеринбурге за этот же период времени зарегистрировано 12,8 тыс. заболевших.

«Заболеваемость выше среднеобластного показателя на 14%, эпидемический порог превышен среди детей старше 15 лет и взрослых (+73%)», — отмечается в пресс-релизе.

По данным управления, у некоторых заболевших был выявлен гонконгский грипп.

«В рамках лабораторного мониторинга в области за неделю обследовано 279 человек, проведено 2536 исследований. Выявлены возбудители гриппа А (Н3N2), парагриппа, аденовируса, РС-вируса, риновируса, метапневмовируса, коронавируса», — говорится в сообщении.

Из-за подъема заболеваемости частично приостановлен образовательный процесс в 42 детских садах — закрыта 51 группа, в 17 школах закрыто 34 класса. Полностью закрыты один детский сад в Екатеринбурге и одна школа в Каменском городском округе.

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