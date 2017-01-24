Половина трат омичей приходится на еду

В расчете на душу населения оборот розничной торговли составлял 141,6 тыс. рублей. При этом, как выяснилось, половина всех трат омичей в розничной торговле приходится на еду.

«В макроструктуре оборота розничной торговли незначительно преобладали пищевые продукты (включая напитки и табачные изделия), удельный вес продажи которых составлял 50,6%. На долю непродовольственных товаров приходилось 49,4% оборота», — заявили в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Омской области.

Отметим, что половину оборота (50,9%) формировал малый бизнес. Доля рынков и ярмарок соответствовала 1,1% оборота розничной торговли.