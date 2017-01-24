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13:01 (мск), источник: АиФ Челябинск

В День студента Татьяны смогут бесплатно посетить челябинский театр

Все обладатели студенческого билета попадут на спектакль по льготной цене.

Татьяны в День студента 25 января смогут попасть на спектакль челябинского камерного театра бесплатно, сообщение об этом появилось в официальной группе театра в соцсети.

В честь праздника для всех студентов билеты на спектакль «Рай» будут продаваться по льготной цене — 100 рублей. Молодых людей ожидают конкурсы и розыгрыши, а также просмотр пьесы о двух обитателях Рая, решивших с головой окунуться в земную жизнь.

«А прекрасным Татьянам и вовсе вход бесплатный! Приходите, только паспорт захватите», — говорится в сообщении.

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