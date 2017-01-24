В День студента Татьяны смогут бесплатно посетить челябинский театр
Все обладатели студенческого билета попадут на спектакль по льготной цене.
Все обладатели студенческого билета попадут на спектакль по льготной цене.
Татьяны в День студента 25 января смогут попасть на спектакль челябинского камерного театра бесплатно, сообщение об этом появилось в официальной группе театра в соцсети.
В честь праздника для всех студентов билеты на спектакль «Рай» будут продаваться по льготной цене — 100 рублей. Молодых людей ожидают конкурсы и розыгрыши, а также просмотр пьесы о двух обитателях Рая, решивших с головой окунуться в земную жизнь.
«А прекрасным Татьянам и вовсе вход бесплатный! Приходите, только паспорт захватите», — говорится в сообщении.