В День студента Татьяны смогут бесплатно посетить челябинский театр

Татьяны в День студента 25 января смогут попасть на спектакль челябинского камерного театра бесплатно, сообщение об этом появилось в официальной группе театра в соцсети.

В честь праздника для всех студентов билеты на спектакль «Рай» будут продаваться по льготной цене — 100 рублей. Молодых людей ожидают конкурсы и розыгрыши, а также просмотр пьесы о двух обитателях Рая, решивших с головой окунуться в земную жизнь.