Кишинев останется без парков: в столице продолжается вырубка деревьев
Похоже, Кишинев превратится из зеленого в серый город: примэрия проводит вырубку деревьев практически во всех районах столицы.
Похоже, Кишинев превратится из зеленого в серый город: примэрия проводит вырубку деревьев практически во всех районах столицы.
КИШИНЕВ, 24 янв — Sputnik. Вырубка деревьев в Кишиневе продолжается. Столичный примар Дорин Киртоакэ подписал сразу несколько распоряжений, предусматривающих очередную «зачистку» зеленых насаждений в секторе Рышкановка и на Телецентре.
Так, согласно документу, под нож пойдут две липы на бульваре Ренаштерий на участке, где компания «Bemol Retail» проводит строительные работы. Затем фирма обязуется облагородить эту территорию, высадив новые деревья.
На Телецентре под вырубку попадут 16 пирамидальных тополей по улице Спрынченоая. Их выкорчевыванием и последующей высадкой новых деревьев займется ООО «Basconslux».
В январе столичная администрация развернула настоящую «войну» с зелеными насаждениями по всему городу. Так, под чистку попали парки «Долина Роз», Алунелул. Также вырубили деревья по улицам Бодони, Матеевича, бульвару Штефана чел Маре