Кишинев останется без парков: в столице продолжается вырубка деревьев

КИШИНЕВ, 24 янв — Sputnik. Вырубка деревьев в Кишиневе продолжается. Столичный примар Дорин Киртоакэ подписал сразу несколько распоряжений, предусматривающих очередную «зачистку» зеленых насаждений в секторе Рышкановка и на Телецентре.

Так, согласно документу, под нож пойдут две липы на бульваре Ренаштерий на участке, где компания «Bemol Retail» проводит строительные работы. Затем фирма обязуется облагородить эту территорию, высадив новые деревья.

На Телецентре под вырубку попадут 16 пирамидальных тополей по улице Спрынченоая. Их выкорчевыванием и последующей высадкой новых деревьев займется ООО «Basconslux».