Источник: корабль «Союз» заменят из-за течи в спускаемом аппарате
Предполагалось, что корабль отправится в марте к Международной космической станции.
Предполагалось, что корабль отправится в марте к Международной космической станции.
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Пилотируемый корабль «Союз», который стартует в марте с очередной экспедицией на МКС, заменят на другой
Об этом сообщил ТАСС источник в
«Корабль номер 734 могут заменить на 735-й
Ранее сообщалось, что замена связана с тем, что корабль № 734 был построен на бюджетные средства, а № 735 — по контракту с NASA. «Таким образом, замена кораблей связана с исполнением контрактов по доставке космонавтов и астронавтов на МКС», — сказал источник в Роскосмосе.