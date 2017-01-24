Источник: корабль «Союз» заменят из-за течи в спускаемом аппарате

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Пилотируемый корабль «Союз», который стартует в марте с очередной экспедицией на МКС, заменят на другой из-за возможной течи в спускаемом аппарате.

Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

«Корабль номер 734 могут заменить на 735-й из-за течи в спускаемом аппарате (734-го корабля). Точно пока это неизвестно. Корабль вернут для проверки», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что замена связана с тем, что корабль № 734 был построен на бюджетные средства, а № 735 — по контракту с NASA. «Таким образом, замена кораблей связана с исполнением контрактов по доставке космонавтов и астронавтов на МКС», — сказал источник в Роскосмосе.