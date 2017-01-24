Блокирование въездов в Киев: названы перекрытые протестующими трассы

В отделе коммуникации полиции Киева сообщили, что приблизительно 200 участников акции и несколько десятков автомобилей частично блокируют въезды в Киев. Автомобили припаркованы в крайней правой полосе в сторону столицы, в связи с этим движение транспорта несколько затруднено. На некоторых пунктах участники митинга подожгли шины и разложили костер. Таким способом владельцы автомобилей с зарубежной регистрацией хотят привлечь внимание к теме растаможки транспортных средств, приобретенных за рубежом.

Сообщается, что на контрольно-пропускных пунктах дежурят сотрудники патрульной полиции, работники районных управлений полиции, а также батальоны сопровождения. На данный момент, грубых нарушений правопорядка не зафиксировано.