Блокирование въездов в Киев: названы перекрытые протестующими трассы
В Киеве частично заблокированы въезды по Бориспольскому шоссе, на Броварском проспекте, Житомирской, Варшавской и Одесской трассах.
В Киеве частично заблокированы въезды по Бориспольскому шоссе, на Броварском проспекте, Житомирской, Варшавской и Одесской трассах.
В отделе коммуникации полиции Киева сообщили, что приблизительно 200 участников акции и несколько десятков автомобилей частично блокируют въезды в Киев. Автомобили припаркованы в крайней правой полосе в сторону столицы, в связи с этим движение транспорта несколько затруднено. На некоторых пунктах участники митинга подожгли шины и разложили костер. Таким способом владельцы автомобилей с зарубежной регистрацией хотят привлечь внимание к теме растаможки транспортных средств, приобретенных за рубежом.
Сообщается, что на
Для усиления мер общественной безопасности с подразделениями Нацполиции на въездах в столицу также дежурят