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13:13 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Блокирование въездов в Киев: названы перекрытые протестующими трассы

В Киеве частично заблокированы въезды по Бориспольскому шоссе, на Броварском проспекте, Житомирской, Варшавской и Одесской трассах.

Источник: Telegraf.com.ua

В отделе коммуникации полиции Киева сообщили, что приблизительно 200 участников акции и несколько десятков автомобилей частично блокируют въезды в Киев. Автомобили припаркованы в крайней правой полосе в сторону столицы, в связи с этим движение транспорта несколько затруднено. На некоторых пунктах участники митинга подожгли шины и разложили костер. Таким способом владельцы автомобилей с зарубежной регистрацией хотят привлечь внимание к теме растаможки транспортных средств, приобретенных за рубежом.

Сообщается, что на контрольно-пропускных пунктах дежурят сотрудники патрульной полиции, работники районных управлений полиции, а также батальоны сопровождения. На данный момент, грубых нарушений правопорядка не зафиксировано.

Для усиления мер общественной безопасности с подразделениями Нацполиции на въездах в столицу также дежурят пожарно-спасательные подразделения. Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией требуют принятия законопроекта № 5567, который урегулирует проблему временного ввоза автомобилей с иностранной регистрацией в Украину.

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