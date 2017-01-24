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19:56 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Следователи проверят информацию об обмане новосибирского ветерана

Утверждается, что пенсионера ограбил мошенник.

В Следственном комитете проверят информацию о том, что у ветерана Великой Отечественной войны Александра Чуркина отобрал квартиру самозваный внук.

Как сообщалось в СМИ, в 2010 году фронтовику выдали 1 миллион 231 тысячу рублей на приобретение жилья, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Новосибирской области. На эти деньги пенсионер купил квартиру на улице Высоцкого. Однако сейчас ветеран живет в квартире на улице Гурьевской. Она принадлежит человеку, который назвался внуком пенсионера — с ним Александр Чуркин познакомился в больнице. Молодой человек забрал у ветерана паспорт и ордена и получает за него ветеранскую пенсию. При этом ни родственников, ни опекунов у пенсионера нет.

Следователи тщательно проверят эту информацию. По итогам проверки они примут процессуальное решение.

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