Следователи проверят информацию об обмане новосибирского ветерана
Утверждается, что пенсионера ограбил мошенник.
Утверждается, что пенсионера ограбил мошенник.
В Следственном комитете проверят информацию о том, что у ветерана Великой Отечественной войны Александра Чуркина отобрал квартиру самозваный внук.
Как сообщалось в СМИ, в 2010 году фронтовику выдали 1 миллион 231 тысячу рублей на приобретение жилья, сообщает
Следователи тщательно проверят эту информацию. По итогам проверки они примут процессуальное решение.