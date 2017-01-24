Два детсада и поликлинику откроют в новом микрорайоне Ростова в 2017 году

«В марте этого года в этом микрорайоне донской столицы откроют два новых детских сада в общей сложности на 330 мест, а в конце года — новую поликлинику на 100 посещений в сутки», — сообщается на сайте администрации Ростова со ссылкой на сити-менеджера Виталия Кушнарева.

Как сообщил глава городской администрации на интерактивном приеме, проведенном главой региона Василием Голубевым, в следующем году в микрорайоне предстоит завершить строительство школы на 1340 мест.

Сообщается, что губернатор потребовал ввести школу в эксплуатацию до начала 2018—2019 учебного года.