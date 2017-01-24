Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
Первый президент Украины заявил о возможной ликвидации России
Новый российский фильм лишили шансов на «Оскар»
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Пилот самолета рассказал о самых пугающих ситуациях на работеОт нервного поглядывания на датчик уровня топлива в случае ЧП до перелома руки у члена экипажа во время турбулентности
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
«У лысых волосы дыбом становятся»: эксперт про экономику Украины
Армия Украины подошла к Дебальцево: осталось 5 км
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Вся правда о разводе: признание 74-летней экс-жены Джигарханяна
Сын Светличной о том, почему не общается с матерью
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
8«Женский марш» против Трампа
14События недели в фотографиях
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
22«Облик перемен»
16:40 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Два детсада и поликлинику откроют в новом микрорайоне Ростова в 2017 году

Два детсада и поликлинику планируется открыть в микрорайоне «Суворовский» донской столицы в 2017 году.

«В марте этого года в этом микрорайоне донской столицы откроют два новых детских сада в общей сложности на 330 мест, а в конце года — новую поликлинику на 100 посещений в сутки», — сообщается на сайте администрации Ростова со ссылкой на сити-менеджера Виталия Кушнарева.

Как сообщил глава городской администрации на интерактивном приеме, проведенном главой региона Василием Голубевым, в следующем году в микрорайоне предстоит завершить строительство школы на 1340 мест.

Сообщается, что губернатор потребовал ввести школу в эксплуатацию до начала 2018—2019 учебного года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ФАС оштрафовала оператора Керченской переправы за завышение цен на паром
Россияне смогут ездить в Армению по внутренним паспортам
Объявлены номинанты на премию «Оскар»
СМИ: американская бронетехника прибыла в Польшу поврежденной
Джаафари рассказал об итогах встречи по Сирии в Астане
Суд запретил правительству Британии запускать «брексит» самому
Bloomberg обнаружил в России нового долларового миллиардера
Вячеслав Володин не нашел антисемитизма в словах Петра Толстого
Спорт
«У меня пушка, я беру сковороду»: как наш спорт режут по частям Паническое бегство с чемпионата России, семь неизвестных биатлонистов и единая цепочка мочи - что происходит с русским допингом в январе
Авто
«Четырехглазая» Skoda Octavia: названы цены в России Российские дилеры будут просить минимум 940 тысяч рублей за лифтбек и 1 миллион 207 тысяч за универсал
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Эталонная Наташа Ростова: 75 лет Людмиле Савельевой Народная артистка РСФСР, сыгравшая эталонную для кинематографа всех времен Наташу Ростову, отмечает юбилей. «Кино Mail.Ru» присоединяется к поздравлениям
Недвижимость
УК лишат лицензий за плохое обслуживание жильцов
Капитальный ремонт домов профинансируют из бюджета
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь