В Петербурге в тонне сладкого перца нашли опасного вредителя
Более тонны марокканского сладкого перца, прибывшего в Петербург, оказалось заражено цветочным трипсом. После процедуры обеззараживания овощ может оказаться на прилавках.
Более тонны марокканского сладкого перца, прибывшего в Петербург, оказалось заражено цветочным трипсом. После процедуры обеззараживания овощ может оказаться на прилавках.
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По заявлению импортера партия была обеззаражена методом фумигации.
В дальнейшем перец вернули владельцу. Теперь он должен решить его судьбу: будет ли тонна продукта утилизирована или