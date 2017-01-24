В Петербурге в тонне сладкого перца нашли опасного вредителя

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти, инспектор ведомства при досмотре партии марокканского сладкого перца выяснил, что более тонны овоща заражено опасным вредителем — калифорнийским цветочным трипсом.

По заявлению импортера партия была обеззаражена методом фумигации.