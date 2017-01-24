В центре Иркутска открыли сквер, посвящённый памяти легендарного профессора Ходоса

Памятный стенд появился на улице Ленина, 20, рядом с областным гериатрическим центром. Хаим-Бер Гершонович Ходос — невропатолог, профессор, автор многократно переиздававшегося учебника нервных болезней для медицинских вузов, почётный гражданин Иркутска. С 1937 по 1951 годы работал деканом лечебного факультета Мединститута. Во время Великой Отечественной войны руководил нервно-психиатрическим центром при отделе госпиталей Иркутского облздрава. Он умер в Иркутске, в апреле 95-го, а его родные и коллеги вспоминают: работал профессор до девяноста одного года.

— Я всегда говорил и говорю, чтобы стать настоящим иркутянином, не обязательно родиться в Иркутске. И множество людей, замечательных людей, тому пример! Профессор Ходос родился в Белоруссии, учился в Томском государственном университете и тем не менее колоссальный вклад внёс в развитие медицины, культуры и традиций нашего города! — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.