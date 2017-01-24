В центре Иркутска открыли сквер, посвящённый памяти легендарного профессора Ходоса
В честь доктора и Человека. В центре Иркутска открыли сквер, посвящённый памяти профессора, легендарного
В честь доктора и Человека. В центре Иркутска открыли сквер, посвящённый памяти профессора, легендарного
Памятный стенд появился на улице Ленина, 20, рядом с областным гериатрическим центром.
— Я всегда говорил и говорю, чтобы стать настоящим иркутянином, не обязательно родиться в Иркутске. И множество людей, замечательных людей, тому пример! Профессор Ходос родился в Белоруссии, учился в Томском государственном университете и тем не менее колоссальный вклад внёс в развитие медицины, культуры и традиций нашего города! — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.