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14:01 (мск), источник: Вести Иркутск

В центре Иркутска открыли сквер, посвящённый памяти легендарного профессора Ходоса

В честь доктора и Человека. В центре Иркутска открыли сквер, посвящённый памяти профессора, легендарного учёного-медика Хаим-Бера Ходоса.

Источник: Вести Иркутск

Памятный стенд появился на улице Ленина, 20, рядом с областным гериатрическим центром. Хаим-Бер Гершонович Ходос — невропатолог, профессор, автор многократно переиздававшегося учебника нервных болезней для медицинских вузов, почётный гражданин Иркутска. С 1937 по 1951 годы работал деканом лечебного факультета Мединститута. Во время Великой Отечественной войны руководил нервно-психиатрическим центром при отделе госпиталей Иркутского облздрава. Он умер в Иркутске, в апреле 95-го, а его родные и коллеги вспоминают: работал профессор до девяноста одного года.

— Я всегда говорил и говорю, чтобы стать настоящим иркутянином, не обязательно родиться в Иркутске. И множество людей, замечательных людей, тому пример! Профессор Ходос родился в Белоруссии, учился в Томском государственном университете и тем не менее колоссальный вклад внёс в развитие медицины, культуры и традиций нашего города! — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

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