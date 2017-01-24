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14:11 (мск), источник: Интерфакс

Поезд нового поколения со сквозным проходом запустят в московском метро в марте

Москва. 24 января. INTERFAX.RU — Поезда метро нового поколения «Москва», которые имеют сквозной проход между вагонами через весь состав, запустят на линию с пассажирами в марте. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов на заседании президиума городского правительства во вторник.

Источник: Агентство «Москва»

По словам Ликсутова, в этих поездах будут новые пассажирские сервисы, например, возможность зарядки гаджетов и интерактивные мониторы.

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Ранее пресс-служба Московского метрополитена сообщала, что подземка в 2017 году получит 192 вагона нового поколения — 24 восьмивагонных состава. Общий объем поставок на 2017−2020 годы составит 768 вагонов — 96 составов. Ежеквартально в метро будут поступать 48 новых вагонов. Они заменят подвижной состав на самой загруженной линии столичного метрополитена — Таганско-Краснопресненской.

«Поезда 765-ой серии на 15% вместительнее прежних — они способны перевозить до 2 тысяч человек. Для удобства пассажиров дверные проёмы были увеличены до 1,4 метра, а между вагонами был организован сквозной проход по всему поезду. Количество поручней увеличено на 30%, добавлены специальные места для инвалидных колясок», — сообщала пресс-служба.

Отмечается также, что все вагоны новой модификации оборудованы системами кондиционирования и обеззараживания воздуха. Салон теперь освещают светодиодные лампы, которые на 50% экономичнее обычных. Также в вагонах установлена современная система видеонаблюдения с возможностью передачи изображения в Ситуационный центр. Отличительной особенностью вагонов 765-ой серии является тихий и плавный ход.

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