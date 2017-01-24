Петербургские дорожники бросили силы на борьбу со скользкими тротуарами

Переменчивая погода привела к образованию льда на тротуарах, поэтому дорожные службы начали борьбу со скользкими дорогами и тротуарами, сообщает «Общественный контроль».

«На помощь дворникам направлены и другие работники дорожных предприятий, не занятые сегодня в сменах, в том числе — инженерно-технические сотрудники. Такое решение было принято на внеочередном совещании в комитете по благоустройству, прошедшему ранним утром», — сообщили в Комитете по благоустройству.

Главная задача коммунальщиков — ликвидировать наледь на дорогах и тротуарах. С ней борются с помощью песко-соляного раствора.