Петербургские дорожники бросили силы на борьбу со скользкими тротуарами
На помощь дворникам направлены и другие работники дорожных предприятий.
На помощь дворникам направлены и другие работники дорожных предприятий.
Переменчивая погода привела к образованию льда на тротуарах, поэтому дорожные службы начали борьбу со скользкими дорогами и тротуарами, сообщает «Общественный контроль».
«На помощь дворникам направлены и другие работники дорожных предприятий, не занятые сегодня в сменах, в том числе —
Главная задача коммунальщиков — ликвидировать наледь на дорогах и тротуарах. С ней борются с помощью
На сегодняшний день в комитет по благоустройству Смольного поступило 50 жалоб от горожан на обледеневшие тротуары. По данным