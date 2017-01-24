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14:15 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Петербургские дорожники бросили силы на борьбу со скользкими тротуарами

На помощь дворникам направлены и другие работники дорожных предприятий.

Источник: РИА "Новости"

Переменчивая погода привела к образованию льда на тротуарах, поэтому дорожные службы начали борьбу со скользкими дорогами и тротуарами, сообщает «Общественный контроль».

«На помощь дворникам направлены и другие работники дорожных предприятий, не занятые сегодня в сменах, в том числе — инженерно-технические сотрудники. Такое решение было принято на внеочередном совещании в комитете по благоустройству, прошедшему ранним утром», — сообщили в Комитете по благоустройству.

Главная задача коммунальщиков — ликвидировать наледь на дорогах и тротуарах. С ней борются с помощью песко-соляного раствора.

На сегодняшний день в комитет по благоустройству Смольного поступило 50 жалоб от горожан на обледеневшие тротуары. По данным пресс-службы комитета, все заявления жителей Петербурга были направлены в дорожные предприятия.

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