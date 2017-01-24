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13:56 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Мэрия Екатеринбурга «подвинет» первоклассников с временной пропиской

Ради «старожил».

Источник: УралИнформБюро

Мэрия столицы Урала намерена внести изменения в процедуру записи детей в первые классы. Согласно планам, в приоритете будут дети с постоянной пропиской. Об этом в эфире программы «Открытая студия» сообщил замглавы горадминистрации по социальным вопросам Михаил Матвеев. С таким предложением чиновники вышли к депутатам областного Заксобрания.

Инициатива поможет решить проблему фиктивной прописки, к которой часто прибегают родители ради места в элитной школе для своего ребенка. В результате «старожилам» порой не хватает места. Для защиты их интересов хотят развести сроки подачи документов. Детей с постоянной пропиской можно будет записать в школу с 1 февраля, с временной — с 1 марта.

Кроме того, в одну школу должны без проблем попадать братья и сестры, считает Михаил Матвеев. По его словам, в случае депутатской поддержки изменения вступят в силу в 2018 году.

Стоит отметить, что в этом году в первые классы должны пойти 18 600 детей, при том что школы Екатеринбурга готовы принять 20 000. Согласно телевизионному опросу, 71% родителей планируют подавать документы лично в школах, 23% — через портал госуслуг, 6% — в МФЦ. Прием документов стартует 1 февраля, передает «Уралинформбюро».

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