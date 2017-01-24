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17:00 (мск), источник: РИАЦ

Жители Волгограда продолжают получать компенсацию за оплату капремонта

Сегодня в Волгоградской области есть возможность вернуть частично или в полном объеме средства, потраченные на оплату капремонта.

На компенсацию в размере 50% могут рассчитывать собственники жилья, которым исполнилось 70 лет. При этом неработающий пенсионер должен либо проживать один, либо в семье, состоящей только из неработающих граждан пенсионного возраста. Компенсацию в 100% выплатят пенсионерам, достигших возраста 80 лет, при аналогичных условиях проживания.

Начала действовать выплата с 1 января 2016 года. Как отметила директор центра социальной защиты населения по Советскому району Волгограда Галина Семенова, за год компенсацию получили около 24 тысяч человек на общую сумму более 22 млн рублей.

— Размер компенсации определяется исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения. В 2016 и 2017 году он составлял 5,90 рублей. При этом размер компенсации не может превышать размера произведенных расходов на уплату взноса за вычетом сумм, получаемых в качестве мер социальной поддержки. То есть, получатели льгот на оплату взносов на капремонт, будут получать компенсацию исходя из фактической оплаты, а не из площади жилого помещения.

Отметим, что выплаты носят заявительный характер. Обратиться за консультацией можно с центр социальной защиты по месту прописки. При этом волгоградцы, оформившее выплаты в 2016 году, повторно подавать заявление и необходимый пакет документов не будут.

— Получить компенсацию, и собрать все необходимые документы было нетрудно. Оформление заняло от силы минут 20. Мне положена компенсация в размере 50%. Нужно сказать, что эти выплаты оказывают существенное подспорье, — рассказала Клавдия Юрьина, житель Советского района.

Добавим также, что согласно законодательству, компенсацию рассчитают на площадь жилья, не превышающую 46 квадратных метров. Выплаты производятся ежеквартально. При этом компенсация может прекратиться, если у собственника есть задолженность по оплате за жилье и коммунальные услуги.

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