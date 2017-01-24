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16:57 (мск), источник: KaliningradToday

В Калининграде разработана новая технология переработки биологических отходов

Ученые КГТУ изобрели новый способ получения протеинов, жиров и минеральных веществ — комбинированный гидролиз.

Этот метод, как утверждается, решит проблему утилизации животных отходов. А также, как ожидается, восполнить дефицит пищевого и кормового белка, который в России превышает 1,7 млн тонн в год.

Как заявлено, технология комбинированного гидролиза имеет ряд преимуществ по сравнению с импортными аналогами, прокомментировали KaliningradToday в КГТУ. Среди прочих, срок хранения продуктов переработки возрастает до двух лет, а производственный процесс предполагает полную экологичность.

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